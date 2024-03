A Real Madrid szombat esti, Valencia elleni döntetlenje után, amely körülbelül egy másodperccel azelőtt ért véget, hogy Jude Bellingham a hálóba fejelte volna a győztes gólt a madridiak több játékosa komoly elégedetlenséget és dühöt mutatott.

Bellinghamet magát Jesus Gil Manzano játékvezető állította ki, ami azt jelenti, hogy a Real Madrid következő mérkőzésére eltiltást kapott, feltéve, hogy ha a madridiak által benyújtott fellebbezésnek helyt adnak. Ráadásul nem az angol középpályás lesz az egyetlen, akire esetlegesen büntetés vár.

A Sport szerint Vinícius Junior - aki kétszer is betalált a Mestallában - célba vette Gil Manzanót, amikor a szombati mérkőzés után a Real Madrid TV-nek nyilatkozott - kijelentve, hogy „a végén nem tudtunk nyerni, mert nem engedték”. Ezeket a megjegyzéseket a Versenybizottságnál jelenthetik, ahogyan az a múltban is történt, amikor a játékosok nyilvánosan panaszkodtak egy játékvezetőre.

“It’s a f*cking goal, the ball is in the air. What the f*ck is that”, Bellingham said to referee Gil Manzano.



He’s been sent off. pic.twitter.com/F315n2XTBU