Az Athletic Bilbao 1-0-ra legyőzte a vendég Elchét a spanyol labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Iker Muniain a 25. percben szerzett góljával nyertek a hazaiak:

Iker Muniain Goal 1-0 for Athletico Bilbao against Elche.

