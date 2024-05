A futball-espana információi szerint Luka Modric megállapodása már a célegyenesben van.

Hónapokig úgy tűnt, hogy Modric lejáró szerződését nem hosszabbítják meg a Real Madridnál, de aztán változtattak a terveken, mert ugyan kezdetben szó sem volt arról, hogy egy évvel megtoldják a kontraktusát, de többszöri találkozó után a két fél nagyon közel került a megegyezéshez.

Ehhez persze leginkább a horvát játékos hozzáállása kellett, aki elfogadta a fizetésének jelentős csökkentését, ez pedig sokkal vonzóbbá tette az üzletet a Real Madrid számára. Modric több ajánlatra is nemet mondott közben, mert mindenképpen a Real Madridban szeretné folytatni a következő szezonban is. Nyilván ebben az is segített, hogy Carlo Ancelotti a maradása mellett kardoskodott.

A hírek szerint most már valóban csak az aláírás hiányzik a szerződéséről.

(fotó: futball-espana)