A Real Madrid arra törekszik, hogy a következő szezonra megszerezze Kylian Mbappét a Paris Saint-Germaintől. A Királyi Gárda játékosa, Luka Modric nemrég arról beszélt, nagyon szeretne együtt játszani a franciával.



A 23 éves, Kylian Mbappé szerződése nyáron lejár, és bár a PSG mindent megtesz annak érdekében, hogy megtartsa őt, könnyen lehet, hogy nem jár majd sikerrel, mivel a játékos már ősszel is szeretett volna a Real Madridhoz csatlakozni.

A Real Madrid holnap a PSG-t fogadja a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a francia esetleges átigazolása is szóba került. Luka Modric hangsúlyozta, a következő szezonban szívesen látná a játékost a Királyi Gárdában.



„Mindannyian nagy játékosokkal akarunk játszani és Mbappé közéjük tartozik” – mondta Modric a Cope szerint.



„Természetesen szeretnék vele egy csapatban játszani, de meglátjuk, mit hoz a jövő. Nehéz olyan játékosokról beszélni, akik nincsenek itt, mert más csapatok félreérthetik a megjegyzéseinket és dühösek lehetnek, de biztos vagyok benne, hogy nincs olyan játékos, aki ne szeretne vele játszani” – tette hozzá.



Modric kitért egykori csapattársára, Sergio Ramosra is.

„Szinte minden nap beszélek Sergióval. Jó lesz újra találkozni vele. A Bernabeunak szeretettel kell fogadnia őt, mert Sergio legenda a klubban, a történetének egyik legjobb védője. Nem akarok senkit megbántani, de számomra ő a legjobb védő, aki valaha is játszott a Real Madridban” – mondta.

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Facebook.com/Real Madrid C.F.