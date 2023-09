Luka Modric idén nyáron a sokszámjegyű szaúdi ajánlatok helyett végül úgy döntött, hogy marad a spanyol fővárosban, ám az új szezon során kevesebb lehetőség jutott neki, amivel nem volt megelégedve.

A középpályás szerződése jövő június 30-ig szól. A szaúdiak továbbra sem tettek le a megszerzéséről, de a Mundo Deportivo értesülései szerint szívesen látnák őt Amerikában is, méghozzá a „La Liga All Stars” csapatot építő Inter Miami szeretné soraiban tudni. Beckhamék rajta kívül Luis Suárezt is leigazolnák, azonban akad egy bökkenő.

Ez a probléma pedig a fizetési sapka, hiszen Messi, Suárez, Alba és Busquets a csapat fizetésére engedélyezett összeg 40 százalékát töltené ki a jövedelmükkel.

A spanyol lap ezért azt írja, Modris megszerzése nem biztos, hogy reális elképzelés, egyedül Suarez érkezése tűnik valószínűnek.

Borítókép: Matthew Ashton - AMA/Getty Images