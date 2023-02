Luka Modric komoly célzást tett arra vonatkozóan, hogy a 2022/23-as szezon után is a Real Madridnál marad.



A 37 éves játékos szerződése a szezon végén lejár a Királyi Gárdánál. Bár a klubnál többször is hangsúlyozták, hogy szeretnék megtartani a horvát klasszist, neve számos csapattal összefüggésbe került az elmúlt hetekben.

A labdarúgó eddig nem igazán szólalt meg az ügyben, ám a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-összecsapás előtt kivételt tett, és elmondta véleményét.



„Mindent megteszek azért, hogy a legjobbat nyújtsam, és kiérdemeljem a lehetőséget arra, hogy itt folytathassam. Többet nem tehetek” – jelentette ki a Marca szerint.



„Mindig is nagyon jó kapcsolatom volt a klubbal, és ez nem fog változni. A tavalyi évhez hasonlóan most sem kell rohanni, túl vagyunk a szezon felén, de még sok kihívás vár ránk. Arra koncentrálok, hogy visszatérjek a legjobb szintemre, és majd meglátjuk, mi történik” – tette hozzá.

Borítókép: Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images