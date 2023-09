Luka Modric a horvát Sportske Novosti médiának adott interjút a válogatottba való behívása kapcsán.

A Real Madrid játékosa beszélt a Real Madridnál kialakult helyzetéről. Egy új kontextusról, amihez nincs hozzászokva: „Senki sem boldog, ha nem játszik. Az egész pályafutásom után ez az érzés különösen furcsa számomra. De hát, az edző a saját okai miatt döntött. Nem fogok emiatt elsüllyedni vagy csüggedni. Egyébként..."

A középpályás elárulta, milyen volt a klubbal való kapcsolata a hosszabbítás előtti pillanatokban: „Azt akarták, hogy maradjak, és én is ezt szerettem volna. Az egyetlen feltételem a maradáshoz az volt, hogy versenyképes játékosként kezeljenek, és ne a múltbeli érdemeim alapján tartsanak a csapatban. Azt mondták, hogy semmi sem fog változni a státuszomban, és ezért írtam alá.”

A korábbi Aranylabda-győztesnek ebben a szezonban komoly konkurenciával kell szembenéznie a középpályán: „Tisztában vagyok vele, hogy nagy a konkurencia a középpályán, hogy ezek a fiatal játékosok top játékosok, ezért vannak Madridban. Nekünk, idősebb játékosoknak segítenünk kell őket a fejlődésben, és fokozatosan át kell venniük a szerepünket. Számomra egyértelmű, hogy azon fogok dolgozni, hogy a szezon főszereplői között legyek.”

Abban az esetben, ha az események nem úgy alakulnak, ahogy azt ő szeretné, vagy megfelelőnek érezné, elgondolkodik a jövőjén: „Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok, ha a jövőben azt fogom érezni, hogy már nem vagyok fontos, akkor elgondolkodom mit is tegyek. Kaptam más ajánlatokat is, de mindig is az volt a célom, hogy a Real Madridban maradjak.”

A horvát megemlékezett azokról a játékosokról is, akik már nem a Real Madridban játszanak, mint például Karim Benzema és Casemiro: „Természetesen hiányoznak, mert sok évet töltöttünk együtt. Ugyanezt a nosztalgiát érzem minden távozó csapattársam és barátom, például Sergio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo és mások távozásakor.”

Ami a jövőt illeti, Modric egyértelmű, hogy minden utolsó pillanatot ki fog élvezni labdarúgóként: „Az én koromban nem kell az időt nézni, hanem minél tovább kell élni. Mindenki azt mondja, hogy nem könnyű alkalmazkodni egy új valósághoz, miután egész életedben futballoztál.”

Borítókép: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images