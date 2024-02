Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Luka Modricnak nagyon nehéz szezonja van eddig.

A 38 éves játékost alig tette be a kezdőcsapatba a Real Madrid vezetőedzője, Carlo Ancelotti, aki úgy döntött, hogy sokkal rendszeresebben használja Aurelien Tchouamenit, Eduardo Camavingát, Toni Kroost és Federico Valverdét a középpályán.

Ez messze elmarad a tavalyi szezontól, amikor Modric rendszeres kezdő volt a csapatban. Mint arról a Relevo beszámolt, a maradás kulcsfontosságú részlet volt a tavaly nyári szerződési tárgyalásokon, amelyek során a horvát középpályás egyéves hosszabbításban állapodott meg. Úgy érzi, hogy a neki tett ígéretek nem teljesültek, és szerette volna, ha a klub egyértelműbb lett volna a hosszabbításkor.

Luka Modrić wanted to end his career at Real Madrid being important to the team.



He believes that the promises made to him in May 2023 have not been kept.



(Source: @relevo ) pic.twitter.com/7equsFKfPs