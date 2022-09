Az FC Barcelona irodáiba befutott egy ajánlat Miralem Pjanicért, méghozzá az Egyesült Arab Emirátusokból, állítja Fabrizio Romano.

A transzferguru értesülései szerint a bosnyák játékos egy hároméves ajánlatot kapott a Sharjah FC-től, akik az emírségekbeli profi ligában szerepelnek.

A Barcelona nem gördítene akadályt a játékos távozása elé, a döntés viszont a középpályás kezében van.

Az araboknál még nyitva az átigazolási szezon, így válna lehetővé az, hogy Pjanic azt követően távozzon, hogy Európában már vége a transzferidőszaknak.

Xavi az előszezon során dicsérő szavakkal illette Pjanicot, elmondása szerint fejlődött a játéka. A bajnokságban azonban eddig nem sok lehetőséget kapott, a középpályán jelentkező túlkínálat miatt pedig aligha az edző lenne az, aki keresztbe tenne a transzfernek, főleg, ha a klub pénzügyi helyzetét is figyelembe vesszük.

Az arab csapatnál Pjanic csapattársa lenne Paco Alcacer is, akit a Villarrealtól vettek kölcsön.

