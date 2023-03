Mesut Özil elárulta, mi győzte meg, hogy a Real Madridhoz igazoljon.

Mesut Özil ezen a héten jelentette be, hogy szögre akasztja a stoplisát. A német válogatott egykori játékosa az elmúlt évtizedben a Real Madrid meghatározó játékosává vált, ám története könnyen alakulhatott volna másként is. A játékosra 21 éves korában a Real Madrid mellett a másik spanyol nagyklub, a Barcelona is felfigyelt. Özil nem volt egyszerű helyzetben, ám végül sikerült döntenie. A labdarúgó most elárulta, miért inkább a Királyi Gárda mellett tette le a voksát.



„A Real Madrid és a Barcelona közötti döntésem nem a pénzről szólt. Nem tudom, hogy ezt említettem-e már valaha, de akkoriban Mourinho jelentette a különbséget (a két klub között)” – jelentette ki.



„Mou VIP vendégként fogadott a Real Madridban. Elvitt megnézni a stadiont és megmutatta az összes trófeájukat. Ettől libabőrös lettem. A barcelonai látogatás kevésbé volt lelkesítő, és ami a legnagyobb csalódást okozta az az, hogy Pep Guardiola nem törődött velem. Az utazás előtt imádtam a Barcelona futballstílusát, és nagyon el tudtam képzelni, hogy náluk játszom, de a Madrid kitett magáért.”



„Tehát kétségkívűl Jose Mourinho volt a legfontosabb tényező volt a döntésemben. A látogatásaim után száz százalékig egyértelmű volt a döntésem: Madridista akarok lenni” – zárta szavait.

Borítókép: Angel Martinez/Getty Images