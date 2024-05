A Bajnokok Ligája-döntős, felforgatott kezdőcsapattal felálló fővárosiak a szünetben a török Arda Güler duplájának is köszönhetően már 1-4 arányban vezettek, a hazaiak azonban a második félidő elején a nyolc perc alatt mesterhármast elérő, összesen 4 gólt szerző norvég Alexander Sorloth találataival egyenlítettek. A szezonban így már 23 gólnál járó skandináv támadó ezzel átvette a vezetést a góllövőlistán a Gironában játszó, 21 gólt elérő ukrán Artem Dovbiktól.

Sørloth scores 4 in 17 minutes to get Villarreal a draw vs. Real Madrid pic.twitter.com/wVyFf0iUMS