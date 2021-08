Ronald Koeman, az FC Barcelona vezetőedzője szerint bár Lionel Messi távozása fájdalmas, de a hatszoros aranylabdás csatár már a klub múltjának a része, a játékosoknak pedig a jelenben kell élniük.

"Tekintettel arra, hogy Messi mennyit tett a klubért, a távozása fájdalmas minden Barcelona-szurkoló számára, de a jelenben kell élnünk, és nem a múltban. Az emberek sokat beszélnek róla, de ez a képességei és a hatékonysága miatt normális" - mondta Koeman a szombati sajtótájékoztatón.



Hozzátette, itt az ideje, hogy a jövőbe tekintsenek, hiszen vasárnap a Real Sociedad otthonában megkezdik szereplésüket a spanyol élvonal új idényében.



"Izgatott vagyok az új szezon előtt, és remélem, hogy a szurkolóink is lelkesek. Messi többé nem lesz velünk, de még mindig nagyon erős a csapatunk. Nem kereshetünk kifogásokat, játszani kell és nyerni" - magyarázta a holland tréner.



Az argentin csatár 2000 óta játszott a barcelonai együttesben, 2004 óta volt a felnőtt keret tagja, de június végén lejárt a szerződése. A klubnak és a játékosnak is egyértelmű szándéka volt a közös folytatás, meg is egyeztek, hogy aláírják az új megállapodást, ám ez "pénzügyi és strukturális akadályok", vagyis a spanyol labdarúgóliga szabályzata miatt végül nem történhetett meg. Az új megállapodását öt szezonra tervezték, és eddigi fizetésének csupán a felét kapta volna, de így sem felelt volna meg a La Liga fizetési maximumokra vonatkozó rendelkezéseinek.



A Paris Saint-Germainbe igazolt 34 éves támadójátékos 778 mérkőzésen 672 gólt szerzett a katalánok színeiben, mindkettő klubrekord. A Bajnokok Ligáját négyszer, a klubvilágbajnokságot és az európai Szuperkupát három-három alkalommal, a bajnokságot tízszer, a Király Kupát és a spanyol Szuperkupát egyaránt hétszer nyerte meg.



Számtalan egyéni díja közül - a hat Aranylabdán kívül - kiemelkedik a hat európai Aranycipő és a nyolc spanyol gólkirályi cím.



Ronald Koeman szombaton elmondta, hogy Pedri és Eric García játszhat a Real Sociedad ellen, annak ellenére, hogy mindketten szerepeltek a tokiói olimpia labdarúgótornájának döntőjében, ráadásul előtte a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon is pályára léptek.

Néhány fontos játékos ugyanakkor hiányozni fog a katalánok közül: Marc-Andre ter Stegen térdműtét után gyógyul, Ousmane Dembélé izomproblémával küzd, Sergio Agüero pedig várhatóan októberig nem futballozhat.

