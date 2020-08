A hatszoros aranylabdás Lionel Messi már gyerekként is kiemelkedett a tömegből, habár nem a magassága miatt, hanem mert már akkor is rekordokat döntött.



Messi szülővárosa csapatában, a Newell’s Old Boysban kezdett el futballozni, majd 14 éves korában költözött a híres La Masia akadémiára, miután első barcelonai szerződését alá írta, ami valójában egy szalvétára íródott. De ne siessünk ennyire előre.



Miguel Martínez, a helyi Labdarúgó Szövetség korábbi sajtótisztviselője ugyanis felkutatta az archívumból Messi gyerekkori statisztikáit, és bizony ezektől a számoktól kikerekedik az ember szeme. Hihetetlen.



Az Ole arról számolt be a Twitteren, hogy Messi 1994 és 1999 között hihetetlennek tűnő 234 gólt termelt mindössze 176 meccs alatt.



A Martinez által feltárt adatokból kiderült, hogy Messi már hatévesen több gólt lőtt, mint ahány meccsen pályára lépett, ugyanis 40 gólt termelt 29 találkozó alatt. Az utolsó éve volt talán a leglátványosabb, amikor is 29 meccsen 55-ször talált be. És mivel Messi elől rugdosta a gólokat, így az egész szezonban verhetetlen volt a csapat.

Ugyan sokan Pelét tartják minden idők legnagyobb labdarúgójának, azonban a brazil a góljainak nagy részét barátságos- és haknimeccseken szerezte, valamint sokadosztályú vagy teljesen amatőr csapatok ellen. Ezzel szemben Messinek 703 hivatalos gólja van, amit 867 meccsen ért el a Barcelona, illetve az argentin válogatott színeiben. Emellett kiosztott pályafutása során már 298 gólpasszt és megnyert hat aranylabdát.



A figyelemre méltó rekordban természetesen a hihetetlen 2012-es szezonja is benne van, amikor 69 meccsen 91-szer köszönt be az ellenfeleknek.

A 2019/20-as idény azonban meglehetősen csalódást keltő volt a gránátvörös-kékek számára, Messi jövője pedig egyelőre bizonytalan, ugyanis az argentin klasszis egyelőre nem döntött, hogy megy vagy marad. Nevelőegyesületénél reménykednek benne, hogy egy nap visszatér hozzájuk.



Cristian D'Amico a TNT Sports-nak nyilatkozott Messi esetleges hazatéréséről.



"Nem tudom, hogy lehetséges-e. Ezt a döntést kizárólag neki és a családjának kell meghozni. A lehető legjobb körülményeket kell megteremtenünk, hogy segíthessük a döntés meghozatalában."

"Amikor Maradona a Newell’s-be igazolt, senki sem gondolta, hogy ez lehetséges. Remélem, hogy Leo valami hasonlót fog tenni."

Forrás: sportbible

Kép: sportbible