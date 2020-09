Lionel Messi ismét élesen kritizálta az FC Barcelona labdarúgócsapatának vezetőségét azok után, hogy korábbi csatártársa, Luis Suárez az Atlético Madridba szerződött.

Az argentin sztár, aki a katalánok csapatkapitánya, közösségi oldalán pénteken az uruguayi támadónak írt búcsúüzenetében jelezte, jobb bánásmódot érdemelt volna.

"Te vagy a klub történetének egyik legfontosabb játékosa, nagyszerű dolgokat értél el egyénileg és a csapattal is. Nem azt érdemelted, hogy úgy dobjanak el, ahogy tették, az igazság azonban az, hogy ez már meg sem lepett" - fogalmazott Messi.



A hatszoros aranylabdás csatár hozzátette, furcsa lesz számára Suárezt más mezben látni, főleg, amikor ellenfélként találkoznak majd a pályán.



"Már próbáltam ezt elképzelni, de ma az öltözőbe érkezéskor szembesültem igazán a történtekkel. Nagyon nehéz lesz, hogy a jövőben nem osztjuk meg a mindennapjainkat a pályán és azon kívül is" - írta az argentin játékos.



Suárez 2014-ben szerződött a Barcelonához, és a klub történetének harmadik legeredményesebb játékosa lett. A nyáron kinevezett holland vezetőedző, Ronald Koeman beiktatása után közölte, többek között Suárezre sem tart igényt, a 33 éves uruguayi játékosnak ezért kellett távoznia.



A 113-szoros válogatott csatár a gránátvörös-kékeknél 283 találkozón 198 gólt szerzett.



Messi augusztus végén jelentette be, hogy el szeretne igazolni a Barcelonától, amelyben 13 éves kora óta játszik, ám másfél hétnyi üzengetés után - elsősorban a szerződésében foglalt 700 millió eurós kivásárlási ára miatt - megváltoztatta döntését és kitölti jövő nyáron lejáró kontraktusát a katalánoknál. A támadó a felnőttek között a 2003/04-es idényben mutatkozott be, azóta pedig a klub történetének legeredményesebb futballistája lett.



A Barcelona vasárnap a Villarreal ellen kezdi a La Liga új idényét.

Borítókép: Noelia Deniz/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images