Mint arról beszámoltunk, Lionel Messi, a Barcelona ikonja úgy döntött marad a gránátvörös-kékeknél. Az argentin labdarúgó egy interjúban elmesélte, hogy fia elsírta magát, amikor megtudta, hogy apja el akarja hagyni a katalánokat.



A hatszoros aranylabdás Messi a goal.com-nak adott exkluzív interjújában úgy fogalmazott, egyelőre biztosan marad a katalán együttesnél. Ugyanakkor azt is elárulta, hogy valóban komolyan gondolta a távozást, amelynek gondolata már egy éve ott motoszkált a fejében és ezt számos alkalommal el is mondta a klub elnökének, Josep Maria Bartomeunak. Az FC Barcelona elnöke azonban meghiúsította a tervét, azaz a sportvezető miatt nem tudott távozni a katalán klubtól.



"Azt hittem, sőt, biztos voltam benne, hogy szabadon eligazolhatok, mivel az elnök korábban mindig azt mondta, hogy az idény végén eldönthetem, maradok-e vagy sem. A klubvezetők viszont azt állítják, hogy június tizedike előtt nem mondtam, hogy távozni szeretnék. Az elnök kijelentette, hogy csak akkor távozhatok, ha valamelyik klub kifizeti a játékjogomért a szerződésemben szereplő hétszázmillió eurós kivásárlási árat. De ez elképzelhetetlen. Ez az oka, hogy maradok, és a Barcánál folytatom a pályafutásomat."



Amikor Messi tájékoztatta döntéséről legidősebb fiát, Thiago sírva könyörgött neki, hogy ne hagyja el a Barcát, míg felesége, Antonela Roccuzzo felhívta a sztár figyelmét a távozás hátrányaira is.



"Ez az időszak mindenki számára nagyon nehéz volt. – mondta Messi a goal.com-nak adott exkluzív interjújában. "A feleségem minden fájdalma ellenére támogatott."



"Mateo még mindig kicsi, nem nagyon érti, hogy mit jelentene néhány évre valahova máshova költözni, máshol élni. Thiago már idősebb. Ha hallott valamit a tévében, akkor arra rákérdezett. Nem akartam, hogy bármit is tudjon a távozásról, arról, hogy új iskolába kellene járnia, vagy, hogy új barátokat kellene szereznie. Sírt, és azt mondta: »ne menjünk el«. Megismétlem, ezek nagyon nehéz pillanatok voltak. Ez persze teljesen érthető, velem is megtörtént, nehéz egy ilyen döntést meghozni."

Messi tehát egyelőre marad az FC Barcelonánál, és a nemrég kinevezett vezetőedző, Ronald Koeman irányítása alatt megkezdi a felkészülést a katalán együttesnél. Emellett az is valószínűsíthető, hogy a 33 éves argentin támadó kitölti a 2021 nyaráig szóló szerződését a Barcánál.

