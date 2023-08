A Barcelona gyakorlatilag lezártnak tekinti Ousmane Dembélé PSG-hez való szerződését, ezt pedig jól mutatja az is, hogy a La Liga hivatalos honlapján sem szerepel már mezszám a francia neve mellett.



A szemfülesek észrevehették, hogy a „Szúnyog” által használt 7-es szám már Ferrán Torres neve mellett szerepel, az eddigi általa birtokolt 11-est pedig Raphinha tulajdonította el.

A Marca forrásai szerint ezeknek a cseréknek személyes okai vannak, ugyanis Raphinha egész pályafutása során a 11-est használta, Ferrán pedig játékostársának tett szívességből mondott le róla. Ez a személyes gesztus az öltözői hangulatot is tovább erősíti, illetve a spanyol szélső bajtársiasságára és karakterére is remek példa.

| OFFICIAL: New shirt numbers for Ferran Torres and Raphinha:



Ferran Torres:

Raphinha: pic.twitter.com/T41WYWysoL