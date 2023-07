A klubhoz ezer szállal kötődő Pique, Busquets és Jordi Alba is elhagyta a katalánokat az utóbbi időben, így Xaviéknak ki kellett jelölnie egy új csapatkapitányt.



A döntés értelmében Sergi Roberto fogja viselni a karszalagot a Barcelona holnapi – magyar idő szerint 4:30-kor kezdődő – barátságos mérkőzésén az Arsenal ellen. A 31 éves jobb oldali védő 2013-ban debütált az első csapatban.



Kinevezésével nem szakad meg a 2004 óta tartó szokás, amely szerint csak olyan futballista töltheti be ezt a tisztséget, aki a Barcánál nevelkedett. Luis Enrique – aki később edzőként is vezette a gránátvörös-kékeket – volt az utolsó, aki nem náluk cseperedett fel.



A PSG jelenlegi mesterétől anno Puyol örökölte meg a szalagot, aki tíz szezonon keresztül viselte azt. Őt Xavi, az aktuális tréner követte, a berlini győztes BL-döntőben – ami eddig az utolsó – hordott karszalagot ma már múzeumban őrzik.



Később Andrés Iniestát (2015 – 2018), Lionel Messit (2018 – 2021) és végül a már említett Sergio Busquetset bízták meg ezzel a megtisztelő feladattal.



