Izomsérülést szenvedett a jobb lábán Alvaro Morata, az Atlético Madrid labdarúgója.

A 27 éves támadót a Real Madrid elleni, szombati rangadó 50. percében le kellett cserélni. Helyére Thomas Lemar állt be, csapata 1-0-ra elvesztette a mérkőzést.



Az Atlético Madrid részéről nem közölték, mikorra várható a válogatott futballista visszatérése, de a hétvégi bajnoki fordulót minden bizonnyal kihagyja.



A fővárosi klub nehéz helyzetben van a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő előtt, mert több meghatározó csatára - Morata mellett Joao Félix és Diego Costa - is sérülésből lábadozik.



Az Atlético a hatodik helyen áll a spanyol bajnokságban, 13 ponttal lemaradva az éllovas Real Madridtól. A BL-ben a címvédő angol csapattal február 18-án játssza a párharc első mérkőzését.



Borítókép: Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images



