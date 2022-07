A Barcelona hivatalos közleményében tudatta, hogy megsérült Ferrán Torres, a katalánok feltörekvő szélsőtámadója.

Torres hétfőn csatlakozott az előszezonra készülő kerethez, elvégezték rajta az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokat, majd kedden edzésbe is állt.

Ezt azonban nem tudta befejezni, mivel a jobb lábfején egy sérülést szenvedett. A klub egyelőre nem árult el infókat a sérülésről, illetve a várható felépülési időről, ugyanis a játékos még vizsgálatok alatt áll.

LATEST NEWS | Ferran Torres has a right foot wound. His recovery will determine his availability for upcoming training sessions. pic.twitter.com/daB8vocIkq