A spanyol bajnokság vasárnapi játéknapjának nyitómérkőzésén a Rayo Vallecano és a Real Madrid csaptak össze egymással.

Előzetesen a Real Madrid számított az esélyesebb csapatnak.

Ehhez méltóan kezdte is a mérkőzést a Real Madrid, akik már a harmadik percben megszerezték a vezetést Joselu révén.

Nagyon sokáig azonban nem örülhetett a listavezető, ugyanis Camavigna kezezését követően büntetőt ítélt a játékvezető a hazaiak számára. A 11-est pedig Raul de Tomas értékesítette, ezzel pedig kiegyenlített a Rayo Vallecano.

