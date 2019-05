Itt az ideje a Barcelonánál, hogy kielemezzék a csapat elmúlt évben, vagy inkább években mutatott teljesítményét Ernesto Valverde irányítása alatt, és döntést hozzanak a lehető legfényesebb jövő reményében. A Barcelonánál úgy érzik, hogy a szezon végi bukások egyik oka a padon van, és és elkezdtek arra készülni, mi következhet ez után. A katalánok felvették a kapcsolatot a jelenlegi belga szövetségi kapitánnyal, Roberto Martinezzel, hogy felmérjék, érdekelné-e a munka, ha végül Ernesto Valverde mégse folytatná. Martinez nyitott mindenre, és az elkövetkező napokban többször is leülnek még beszélni. Így ő lehet a favorit utód a csapatnál.

Bár a Barca elnöke, Josep Maria Bartomeu mindig megvédte Valverdét, sőt, a játékosok is kiálltak mellette, egy másik jelentés szerint viszont megrendült a csapat bizalma a trénerben, és az egyetlen pártolója már az elnök. A Valencia elleni kupa vereség nagyon meggyengítette helyzetét, még akkor is, ha úgy gondolják, azért nem ő a hibáztatható. Viszont azzal is tisztában vannak, hogy a mostani döntés alapjaiban határozza meg a csapat jövőjét.

Fotó forrása: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

A klub találkozni akar Valverdével is, hogy együtt kiértékeljék a szezont, és konszenzusra jussanak, mi is történt a végén. Értékelik a munkát, amit eddig tett, és az öltözőben tapasztalt hatását, de a közönség lehetséges negatív reakcióját is figyelembe veszik. Jelen pillanatban, semmi sem biztos. Először hallani akarják az edzőt, mielőtt döntenének.

Martinez az a lehetőség, melyben leginkább egyetért a vezetőség, és a klubnál nagyon pozitív a megítélése. A katalán neve már a múltban is felmerült, de soha semmilyen lépést nem tettek. Az edző egyébként zöld utat adott az egyeztetéseknek, és várja, mi történik most. Mindenesetre Martinez tudja, ő az egyetlen jelölt.

Fotó forrása: Jean Catuffe/Getty Images

– Addig senkinek nem mondok igent, amíg nem beszéltem Barttal és Mehdivel, – mondta Martinez utalva Bart Verhaeghe-re és Mehdi Bayatra, a belga szövetség elnökére és alelnökére.

Robert Martinez karrierje nagy részét Angliában töltötte, vezette a Swanseat, a Wigant és az Evertont. 2016-ban vette át Belgiumot, és vb harmadik helyig vezette őket. Támadó futballt játszat csapataival, és nem titkoltan nagy Johan Cruyff rajongó.