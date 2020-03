"Mariano a harmadik számú csatárunk, jól játszott, de nem változik semmi. Jovic előtte van a rangsorban" - mondta Zidane.

Ha Zinedine Zidane lehetőséget biztosít Mariano Díaz számára, akkor azzal rendszerint él is a támadó. Nem úgy, mint Jovic. A Real Madrid gólproblémáira talán Díaz, a saját nevelésű játékos lehetne a megoldás, de Zidane rendkívül elutasító vele.

Mariano rendelkezik a legkevesebb játékidővel a keretben, de ennek ellenére egyáltalán nem adja fel, és igyekszik megnehezíteni Jovic életét. Zidane az El Clásico utolsó pillanatában cserélte be őt, ami nem feltétlen azért volt, hogy gólt szerezzen, Mariano mégis így tett, amivel le is zárta a találkozót.

A Real-Barca párharc tekintetében még soha nem szerzett cserejátékos ilyen rövid idő alatt gólt. A dolog igazi pikantériája, hogy Mariano ráadásul barcelonai születésű. A Real színeiben utoljára 71 éve volt példa hasonlóra, akkor Macala duplázott a Realban szintén a katalán város szülöttjeként.

Senki nem tudja tehát megmagyarázni, hogy miért játszik ilyen keveset Mariano. Januárban úgy tűnt, hogy távozni fog, ennek ellenére továbbra is kirobbanó formában ül a kispadon. Mindez pedig Jovicról nem igazán mondható el.

50 - Mariano Díaz's goal is the fastest by a sub in #ElClasico in @LaLigaEN in the 21st century (50 seconds). Surprise.