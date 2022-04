Több kulcsjátékos szerződése ezen a nyáron lejár a Real Madridnál. Sergio Ramos után olyan ikonikus alakok távozhatnak a klubtól, mint Gareth Bale vagy Marcelo.

A szurkolók egyik kedvenc játékosa a brazil Marcelo is utolsó szezonját tölti a klubnál a szerződése alapján. Marcelo jelenleg a Real Madrid kapitánya, miután Sergio Ramos távozott tavaly nyáron, de ebben a szezonban nem sokszor lépett pályára a brazil. A Mundo Deportivo értesülései szerint a brazil védő továbbra is szeretne a Real Madridnál maradni. Információik szerint új szerződést szeretne kötni a klubbal, még komoly fizetéscsökkentésbe is beleegyezne.

A 33 éves játékos azonban nem szerepel Florentino Perez tervei között a következő szezonban, és nem szeretnének vele hosszabbítani.

Forrás: football-espana.net

Borítókép és fotók: Real Madrid CF/Twitter