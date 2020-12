Meghosszabbította Imanol Alguacil vezetőedző szerződését a spanyol Real Sociedad labdarúgóklub.

A klub közleménye szerint a 49 éves tréner megállapodása jövő nyáron járt volna le, de már 2023-ig érvényes. Roberto Olabe sportigazgató is új szerződést kapott, amely 2024-ig szól.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT| Jokin Aperribay announces that Imanol will continue as a coach until 2023 #Imanol2023 #AurreraReala pic.twitter.com/rdgBmixUOo