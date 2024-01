Az európai edzői körökben szenzációs napok részeként Jürgen Klopp sokkolta a Liverpool szurkolóit, amikor bejelentette, hogy a jelenlegi szezon végén távozik az Anfieldről.

Ez a lépés az egész kontinensen megrázkódtatást okozott, a veterán német edző pedig arra utalt, hogy 2024-ben szabadságra megy, távol a futballtól, és Xabi Alonso lehet az utódja. Alonso megszerzése azonban nem lesz egyszerű a Liverpool számára, a Sky Germany értesülései szerint a Bayer Leverkusen abban bízik, hogy 2026-ig a klubnál tarthatják őt.

