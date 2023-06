Hétfő délelőtt hivatalossá vált, hogy Luka Modric legalább még egy évig a Real Madrid játékosa marad, így Toni Kroos-hoz hasonlóan a rutin is képviselteti majd magát a habfehérek középpályáján az ifjú titánok mellett.

Fabrizio Romano bejegyzése szerint azonban a horvát klasszis nem csak a szaúdi lehetőséget utasította vissza a legnagyobb tisztelettel, hanem azt is, hogy a futball történetének valaha volt egyik legjobban fizetett játékosa legyen.

Understand Luka Modrić received one of biggest salary proposals ever in football from Saudi. ????????



He decided to turn down the bid with the utmost respect.



There’s only one reason: he wants play, fight and win again at the club of his life Real Madrid.



Modrić, 2024. pic.twitter.com/Gm42BtqBNl