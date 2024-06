Luka Modric szerződése június 30-án lejár a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Madridnál. A 38 esztendős középpályás még nem írt alá új kontraktust, de már csak napok kérdése, hogy ez megtörténjen. A szombaton a 15. BL-sikerét jegyző Királyi Gárda vasárnap este már Madridban ünnepelt a szurkolókkal a Santiago Bernabéu Stadionban, ahol Modric elhintette, marad a következő szezonra is. Egy beszéd során úgy szólt a szurkolókhoz: "Találkozunk jövőre!"

A horvát futballista - aki az Európa-bajnokságon is érdekelt lesz majd - kiemelte, nagyon boldog, hogy hatodjára nyerhette meg a Királyi Gárdával a Bajnokok Ligáját. Megköszönte a drukkereknek a biztatást és a buzdítást, külön kiemelte, az emberek talán nem is tudják, milyen nagy hatással van ez rájuk és milyen sokat jelent nekik. Zárásképp pedig hozzátettte:

"Megnyerni a hetedik BL-t jövőre? Természetesen ezért is és sok más trófeáért is küzdeni fogunk a következő szezonban!"

Luka Modrić confirms he’s staying at Real Madrid next season: “See you next season, Madristas!”.



He’s set to sign the new contract this week, matter of time. It’s all agreed. pic.twitter.com/aC38Adnhjq