Luis Enrique innovatív edzésmódszereket vezetett be annak érdekében, hogy még jobban tökéletesítse csapatát a Svájc és a Portugália elleni mérkőzésekre.



A spanyol tréner már korábban is bizonyította, nem fél bevetni új eszközöket, ha a hatékonyság növeléséről van szó. Nemrég egy tornyot építtetett a pálya szélére, hogy a magasból is megfigyelhesse játékosait, de azt is elintézte, hogy kapjon egy hatalmas képernyőt, aminek a segítségével már az edzés alatt képes videóelemzéseket készíteni.



Itt azonban még nem állt meg Enrique tudománya. Ezúttal speciális mellényeket is segítségül hívott. Ezek mindegyikében van egy-egy GPS alapon működő jeladó és egy kis hangszóró, amely csatlakozik az edzőnél lévő rádióhoz. Ennek segítségével Enrique akkor is folyamatosan kapcsolatban tud maradni játékosaival, ha épp a pálya másik szegletében, vagy a toronyban tevékenykedik.

¡¡La última tecnología al servicio de los nuestros!!



@LUISENRIQUE21 da indicaciones a través de un walkie y los jugadores de la @SEFutbol las reciben en un pequeño altavoz que llevan inserto en la ropa de entrenamiento.



¡¡HILO DIRECTO!! #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/BsZVAcBur4 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 20, 2022



Ez az eszköz kétségkívül hasznos lehet az edző és a tanítványai közti kommunikációban, ugyanakkor Enriquének érdemes lesz azon is elgondolkodnia, hogy egyes játékosokat talán hátráltat a folyamatos kontroll.



