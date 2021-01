Két évvel, 2024 júniusáig meghosszabbították vezetőedzőjük, Julen Lopetegui szerződését az Európa-liga-címvédő FC Sevilla labdarúgócsapatának irányítói.

A spanyol válogatott volt szövetségi kapitánya 2019 júliusa óta ül az andalúziai gárda kispadján, s hogy elégedettek vele, azt a vasárnapi bejelentés is bizonyítja.

Julen Lopetegui has signed a contract extension to remain as #SevillaFC manager until 30th June 2024. #WeareSevilla #Lopetegui2024 pic.twitter.com/xNwBICkgsA