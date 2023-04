Több ezer Barca drukker skandálta Lionel Messi nevét az El Clásico10. percében.



Lionel Messi szerződése 2023 nyarán lejár a PSG-nél, és a hírek alapján úgy tűnik, nem biztos, hogy a felek hosszabbítanak egymással.

Az argentinnak azonban több lehetősége is van a jövőre nézve. A beszámolók szerint az Al Hilal nemrég hivatalos ajánlatot tett a sztárjátékosnak, akinek évi 400 millió eurós fizetést kínált.

Ezen túl Messit kapcsolatba hozták egykori klubjával, a Barcelonával is. A hírek szerint a katalánok alelnöke, Rafael Yust nemrég fel is kereste az argentin képviselőit, hogy tárgyaljon velük.



A gránátvörös-kékeknél azonban nem csak a vezetőség álmodozik a hétszeres aranylabdás visszatéréséről, hanem a szurkolók is, aminek nemrég hangot is adtak. A spanyol Király-kupa elődöntőjének Real Madrid elleni visszavágójának 10. percében több ezren kezdték skandálni Messi nevét. A Messi, Messi, Messi rigmus a közvetítésekben is jól hallható volt.



Íme a libabőrt kiváltó pillanat!





Borítókép: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images