A legutóbbi BL-találkozó 34. percében Robert Lewandowskit sérülés miatt le kellett cserélni. Az egygólos Barca-győzelmet hozó meccset követően nem adott interjút, Xavi pedig a sajtótájékoztatón elmondta, a csatár súlyos bokasérülést szenvedett.

A lengyel válogatott sportorvosa azóta több részletet is megosztott: „Sajnos a sérülés olyan súlyosnak bizonyult, hogy kizárja Robert részvételét a válogatott edzőtáborában, valamint a Feröer-szigetek és Moldova elleni mérkőzéseken, illetve a Barcelona soron következő mérkőzésein sem számíthat rá. A bokaízületben szalagszakadás történt, a klub már kialakította a kezelési tervet.” – nyilatkozta Jacek Jaroszewski.

Spanyol sajtóhírek szerint egy hónapig is eltart majd a felépülés, így a csatár a két válogatott-találkozó mellett a jövő hétvégén biztosan nem lép pályára a Barcelona Granada elleni meccsén, és a következő mérkőzések is kérdésesek: október 22-én az Athletic ellen, október 25-én a Shakhtar Donyeck ellen, és még a Real Madrid elleni El Clasico is, amelyet október 28-án játszanak majd.

A lengyel válogatottat azért is különösen rosszul érinti a támadó kiesése, mert kifejezetten nehéz helyzetben vannak, mindössze hat pontot gyűjtöttek az eddigi öt meccsükön, ráadásul a feröeriek ellen Lewandowski duplázott.

Borítókép: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images