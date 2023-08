Kilenc évet töltött a bajoroknál Robert Lewandowski, ahol rekordokat állított fel, sorra nyerte a trófeákat, jutott a BL-ből, a Bundesligából és a Német Kupából is, azonban tavaly nyáron a távozott.



„Nehéz döntés volt számomra. Jól éreztem magam Münchenben, amit csak lehetett, elértem. Ismertem a klubot, tudtam mindent az edzésekről és a kollégákról. De nem akartam megragadni, minél szélesebben akarom szemlélni a világot. Ezért volt számomra a legjobb döntés a váltás, még akkor is, ha tudom, hogy az első szezon mindig nehéz lehet” – nyilatkozta a 34 éves futballista.



„Új klub, csapat, társak. De a második év sokkal könnyebb lesz, mert már sokat tudok. Tanulok spanyolul, könnyebben megy a kommunikáció. Úgy gondolom, hogy mindez a pályán is megjelenik majd” – tette hozzá Lewandowski.



A csatár még játékosként találkozott Xavival, akit nagyszerűnek tartott, a „tiki-taka” kulcsának. Azonban edzőként nem ezt az utat követi, a saját stílusa szerint építi a csapatot. Boldogan dolgozik vele együtt.



A Barcelona legközelebb a klub ideiglenes otthonában, az Olimpiai Stadionban fogadja a Tottenham együttesét.



