Luis Rubiales körül állt a bál az elmúlt két hétben, ennek ellenére egészen vasárnap estig semmi jel nem mutatott arra, hogy elhagyná pozícióját.



A FIFA 90 napra ugyan felfüggesztette a korábbi játékost tisztségéből, de eddig az volt a terve, hogy ezt követően visszatér és folytatja a munkát.

Rubiales most mégis lemondott, amit egy felmondólevéllel jelentett be. Ezt a döntését Piers Morgannek adott interjújában is megerősítette, ahol elmondta, azért határozott így, mert szerinte ez hozzájárul a szövetség hosszútávú stabilitásához.

Defenderé mi honorabilidad.

Defenderé mi inocencia.

Tengo Fe en el futuro.

Tengo Fe en la verdad.



Gracias a todos. https://t.co/yS9rM1HBTm — Luis Rubiales (@LuisRubiales17) September 10, 2023

Fotó: Marc Atkins/Getty Images