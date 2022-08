A Barcelona elnöke, Joan Laporta több olyan játékosáról is beszélt, akiknek a helyzete még mindig nem tisztázott a csapatnál.



A katalánoknak jelenleg több olyan labdarúgó is van a keretében, akiknek bizonytalan a helyzete. Az egyik ilyen Frenkie de Jong, akinek az esetleges távozásáról nyáron rengeteg hír keringett. Bár a játékos már akkor kijelentette, nem akar távozni, a klub nehéz anyagi helyzete miatt ennek a lehetősége mégis többször felmerült. Nemrég joan Laporta is megszólalt, ami alapján úgy tűnik, a játékos helyzete sokkal jobb, mint eddig.



„Frenkie a mi játékosunk, és azt akarjuk, hogy a Barcelonában maradjon, és ő is maradni akar" – mondta Laporta, Fabrizio Romano szerint.



„Vele és a társaival nagyon erős a középpályánk. Vannak ajánlatai, de azt akarjuk, hogy maradjon” – tette hozzá, majd Samuel Umtiti és Martin Braithwaite helyzetére is kitért.

„Mindketten tisztában vannak azzal, hogy ideje másik klubot keresniük" – mondta Laporta.



A Barca elnöke azt is bejelentette, hogy hamarosan újabb játékos érkezik a klubhoz.



„Van egy elvi megállapodásunk és hamarosan véghez visszük az aláírást” – jelentette ki, azt azonban nem árulta el kiről van szó.



Az angol és a spanyol sajtó egybehangzó értesülései szerint a Chelsea játékosa, Marcos Alonso lehet az említett labdarúgó.

