Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke szerint a hétvégén jelentik be hivatalosan Pierre-Emerick Aubameyang érkezését.

Az Arsenal 32 éves futballistájának klubváltásáról már számos sajtóinformáció látott napvilágot, Laporta azonban kedden újságíróknak elmondta, hogy az ügylet befejezéséhez szükséges dokumentumok "csak egy perccel az átigazolási időszak zárása előtt érkeztek meg Londonból".



A Barcelona elnöke arról nem számolt be, hogy vannak-e még tisztázandó részletek, ugyanakkor elárulta, az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálat rendben lezajlott, a csatár pedig már alá is írta a szerződést.



Médiaértesülések szerint a gaboni válogatott futballista ingyen érkezik a katalán sztárcsapathoz, az Arsenallal kötött megállapodását pedig felbontották. Aubameyang az utóbbi hónapokban kegyvesztetté vált Londonban, sőt, a csapatkapitányi posztot is visszavonta tőle Mikel Arteta, az Ágyúsok vezetőedzője fegyelmi okok miatt.

