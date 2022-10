A Barcelona 3-1-re kikapott az idei első bajnoki El Clasicón. A mérkőzésen a katalánok több bírói döntést is vitattak, különösen egy 11-es szituációt, ahol a bíró a VAR igénybevétele nélkül engedte tovább a meccset.

A mérkőzést követően Joan Laporta, a Barcelona elnöke nem bírt magával és személyesen kérte számon a játékvezetői hármast a pályán mutatott teljesítményükért. Az esetet a jegyzőkönyvben is rögzítették.

„Egyéb incidensek: Miután a mérkőzés véget ért, a Barcelona elnöke, Joan Laporta a játékvezetői öltözőben is megjelent, többször magyarázatot kérve a mérkőzésen történtekről. Az elnököt felszólítottuk, hogy további incidens nélkül hagyja el az öltözőt.” – áll a hivatalos jelentésben.

Barcelona president Joan Laporta 'invited to leave' officials' dressing room following a confrontation with referees after El Clasico defeat https://t.co/vQHA6jKNqN