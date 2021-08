Joan Laporta sajtótájékoztatón beszélt a Messi körül kialakult helyzetről és a játékos távozásáról.



Csütörtök este robbant a bomba, Lionel Messit nem tartja meg az FC Barcelona. A bejelentést követően szurkolók százai vonultak a csapat stadionjához, ki sírva, ki mérgesen Laportát hibáztatva, mondván az elnök nem ezt ígérte megválasztása esetére.



Spanyol sajtóhírek szerint nemcsak ők omlottak össze teljesen, hanem Lionel Messi is, aki maradni akart, és akit sokkolt a hír. Az argentin még soha nem volt ilyen helyzetben a szezon kezdete előtt, így bánata érthető.



Néhány órával a sokkoló hírek után, pénteken valamivel délelőtt 11 óra után a klub elnöke, Joan Laporta megkezdte a sajtótájékoztatóját.



Az elnök először arról beszélt, nehéz örökséget kaptak.



„Az az örökség, amit kaptunk, szörnyű és félelmetes. A bértömeg a klub jövedelmének 110 százaléka, a fizetés tekintetében nincs mozgástérünk. A LaLiga szabályait pénzügyi fair play szabályozza. Nincs tartalékunk. Ezt tudtuk, amikor a klubhoz jöttünk, de azt kell mondanom, hogy az ellenőrzés és az elemzés alapos következtetései után ezek a számok sokkal rosszabbak, mint a kezdeti számok. Ez azt jelenti, hogy a veszteségek nagyobbak, mint amire számítottunk. A jelenlegi szerződések szerint óriási fizetési katasztrófa van a klubnál. Minden a , a gazdasági "fair-play" szabálynak a La Ligában, és ez a szabály nem követi a jelenlegi gazdasági, pénzügyi helyzeteket.” – mondta.



Laporta ezt követően elmondta, hogy Messi nem akart távozni és mindent megtett annak érdekében, hogy maradhasson. Az elnök sokáig méltatta a játékost ugyanakkor hozzátette, a szerződtetése veszélybe sodorta volna a klubot.



„Messi megpróbálta megkönnyíteni a tárgyalásokat. Az első ajánlat egy kétéves szerződés volt, amelyet öt év alatt kellett volna kifizetni. Amikor azt gondoltuk, hogy ez megengedett a fair play szabályzatában, a bajnokságban érvényben lévő készpénzrendszer kritériumai léptek életbe, így nem tudtuk regisztrálni őt.”



’Kockázatos volt egy ekkora befektetés Messi szerződéséhez. Szerettük volna vállalni ezeket a kockázatokat, de a helyzet ellenőrzése után rájöttünk, hogy a klub számára is kockázatot jelentenénk ezzel.”



Laporta a szurkolók vádjaira is reagált.



„Megígértem, hogy mindent megteszek azért, hogy Messi a Barcánál maradjon. Megállapodtunk Messivel, de ezt a gazdasági helyzet miatt nem tudtuk hivatalossá tenni. Ez azt jelenti, hogy a fizetési korlát miatt nem tudjuk regisztrálni a játékost. Van valaki bűnös ebben? Nem akarom folytatni azt amit az előzőek és a szörnyű döntéseket hozni, mint amilyeneket a múltban hoztak.”



A klub jövőjét illetően azt mondta, be kell látni, hogy Messi-korszak és lesz egy utána



„Nagy a motivációnk, beleértve a játékosokat, az edzőket, az edzői stábot és az igazgatóságot. Követelményekkel kell szembenéznünk, de készen állunk a kihívásra. Minden eddiginél motiváltabbak vagyunk a Barcánál, hogy továbbra is sikeresek legyünk.



Végezetül arra a kérdésre, hogy van-e még más opció, és tárgyalnak-e még a játékossal, határozottan kijelentette: a tárgyalások lezárultak, Messi távozik.

Borítókép: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Forrás: dailymail.co.uk