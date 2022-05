A Barcelona elnöke, Joan Laporta egy rádióinterjúban kitért a klub helyzetére, a lehetséges játékoseladásokra és azt is elárulta, milyen fizetést követel magának Kylian Mbappé a Real Madridtól.



Laporta hosszan részletezte a katalán klub gazdasági helyzetét, és az azzal kapcsolatos megoldási tervet is.



"Ha június 30-a előtt aktiválni tudunk egy-két gazdasági tervet, akkor a klub adósságának nagy részét eltakarítjuk" - mondta a Catalunya Radionak.



"Soha többé nem fog megtörténni, hogy az őrület ilyen dimenziójába kerüljünk. Soha többé nem szabad megtörténnie, és ezt beoltjuk a klubba” – árulta el.



Az elnök arról is beszélt, Kylian Mbappé hatalmas összeget követel a Real Madridtól.



"Ha Mbappé nettó 50 millió eurót akar, akkor nem tudjuk kifizetni. Akkor nem nyerik meg a Bajnokok Ligáját... Nem nettó 30-ról beszélünk” – mondta.



Laporta a jelenlegi játékosaira is kitért.



"Maradni akar, de nagyon csábítják más lehetőségek, amelyek jobb feltételeket kínálnak, mint a miénk" - mondta a francia Ousmane Dembéléről.



"Az ajánlat már egy ideje terítéken van, a szezon végén válaszolnak nekünk. Szerettünk volna hamarabb választ kapni, de nem tudjuk erőltetni. Mindenkivel jó a személyes kapcsolatunk. Auba (Pierre-Emerick Aubameyang) jött, akivel nagyon jó barátok. Vannak képviselői, akik irányítják a helyzetet, de remélem, marad” – tette hozzá.



"Vannak olyan Barcelona-játékosok, akikre vágynak a piacon, és mi megtesszük, ami a legjobb a Barcelonának. Ha sikerül rendbe hozni a klub pénzügyeinket, akkor fair play lesz, pénz…” – mondta Frenkie de Jonggal kapcsolatban.



Dani Alvesszal kapcsolatban, aki ebben a szezonban alacsony fizetést kapott, Laporta kifejtette, hálás a játékosnak és reméli lesz lehetőségük a hosszabbítására.



"Teljesítette a kitűzött célokat. A sportvezetők értesíteni fognak minket döntésükről. Szeretném, ha folytatná. Nagyon rugalmas volt, hogy a klub ne sértse meg a pénzügyi fair playt. Alig várja, hogy játsszon a világbajnokságon, és ha továbbra is így folytatja, az nem veszélyezteti a működésünket. Lássuk."



Laporta azt is reméli, hogy Gavi új szerződést köt.



"Van egy ajánlata, és remélem, hogy kedvezően fognak reagálni" - mondta.

Borítókép: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images