Mozgalmas napon van túl a katalán sztárcsapat. A klub képviselői és a játékosok a csütörtöki napot New Yorkban töltötték, ahol promóciós eseményeken vettek részt és a Rockefeller Centerben vacsoráztak.

A vacsorát követően Joan Laporta is felszólalt, aki több érdekes témát is érintett, de kétségtelenül a Lionel Messivel kapcsolatos gondolatai voltak a legizgalmasabbak a szurkolók számára.

„Leo barcelonai karrierje nem úgy ért véget, ahogy szerettük volna. Ez sajnos nagy mértékben a gazdasági problémáknak volt köszönhető.”



„Erkölcsi adósságunk van ilyen szempontból Messi felé. Szeretnénk, ha a pályafutását itt tudná befejezni nálunk, hogy minden stadionban vastapsot kaphasson.”



„Ez jelenleg csak egy törekvés, semmi konkrétumról nincs szó. Részben felelősnek érzem magam a történtek miatt. Szeretném ezt megvalósítani és azt hiszem, sikerülhet is!”

