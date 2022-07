Joan Laporta és csapata ismét remek reklámmal rukkolt elő.



Az FC Barcelona a szezon előtti felkészülés részeként amerikai turnéra indult, ahol több mérkőzést is játszik. A meccsek közül kétségkívül a Real Madrid elleni összecsapásuk jelenti majd a legnagyobb szenzációt. Az áthelyezett El Clásicóra rengetegen kíváncsiak, a gránátvörös-kékek elnöke, Joan Laporta pedig meg is ragadta az alkalmat, hogy még jobban felkeltse a figyelmet.



Laporta ezúttal Las Vegas egyik legismertebb hotelének óriáskivetítőjén tűnt fel. A reklámon a barcelonai elnök látható, a kép alatt pedig az alábbi felirat szerepel: ne aggódj habcsók, ami Vegasban történik, az Vegasban is marad.



Joan Laporta, Barça’s message to Real Madrid in Las Vegas:



“Don’t worry Merengues, what happens in Las Vegas, stays in Las Vegas.” @relevo #rmalive pic.twitter.com/vcHixrO2o7 — Madrid Zone (@theMadridZone) July 22, 2022



A jól eltalált mondat egyrészt tartalmazza a kaszinóváros, filmekben is gyakran feltűnő jelmondatát, másrészt utal arra is, hogy tavasszal a Barcelona 4-0-s vereséget mért a legnagyobb rivális, Real Madridra.



Nem ez volt a katalán klub első ilyen jellegű húzása. Laporta a klub elnökválasztása idején egy madridi plakáton tűnt fel, amin a „várom, hogy viszont lássalak” felirat állt.

A klub jól eltalált kampányai mögött Lluís Carrasco áll.

Borítókép: Urbanandsport/NurPhoto a Getty Images