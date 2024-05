A következő héten minden bizonnyal eldőlhet Xavi sorsa a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Barcelona élén. A legutóbbi hírek szerint nem felhőtlen a viszony közte és a klub elnöke, Joan Laprota között, ugyanis a spanyol vezetőedző túl őszintén beszélt egy sajtótájékoztatón a katalán klub helyzetéről. Pedig egy hónappal ezelőtt még ő és a sportigazgató, Deco meggyőzték Xavit, hogy mégis töltse ki szerződését és maradjon a következő szezonra is a kispadon.

Xavi's future, still being discussed internally at Barcelona with meeting between president Laporta and the manager expected to be crucial to decide on his future.



Rafa Marquez and Hansi Flick remain both options on Barça list in case they decide to part ways with Xavi. pic.twitter.com/6OjvIP4ffh