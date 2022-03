A madridi sztár testvére interjút adott a Het Laatste Nieuwsnak, és úgy véli, bátyja nem hagyja el a Real Madridot, amíg szerződése 2024-ben le nem jár.

A Hazard család sztárja Eden, aki jelenleg a Real Madrid játékosa, de öccse, Thorgan jelenleg sokkal többet játszik a Borussia Dortmund együttesében. Kylian pedig jelenleg a belga másodosztályban szereplő RWDM-nél van kölcsönben.

Edenről, aki nincs a legjobb formában a Real Madridban, ennek köszönhetően a kispadra szorult Carlo Ancelotti irányítása alatt. Az ifjú Kylian azonban nem aggódik túlságosan testvére miatt, és szerinte Eden nem fog távozni szerződése lejárta előtt.

„Eden már eddig is remek karriert tudhat magáénak. Jó ott neki most ahol van, a családja is boldog. 2024-ig szól a szerződése, és szerintem addig nem fog távozni. Talán Eden most egy kicsit kevesebbet játszik, és nélküle dolgozik a csapat. De mindenki tudja, hogy milyen jó. Be kell bizonyítania, hogy jó cserejátékos.”

Forrás: real-france.fr

Borítókép és fotók: real-france.fr