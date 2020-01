Reiner Jesus lehet a Real Madrid első téli igazolása. A brazil tehetség Instagramon bekövette a klub és több játékos profilját is, ami manapság már gyanakvásra ad okot.

A 17 éves brazil támadó középpályás piaci értékét a transfermarkt 25 millió euróra becsüli. Spanyol hírek szerint azonban a Flamengo játékos szerződésében egy igen komoly 70 millió eurós kivásárlási záradék található.

ReinierJesusCarvalho #FlamengoFc #RealMadrid ---------------------------- Get 5% OFF use: FYY5 $7.99 Jerseys At: http://bit.ly/34OyjQj ------------------------------------ ●New Video Presented By BOUJAMAA HDii ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ *For Business Inquiries Email: boujamaa.hd10@gmail.com ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ *Subscribe in My Second Channel Please: https://www.youtube.com/channel/UC1obMNF-QGjGBvYSErBPj1Q *Twitter: https://twitter.com/BoujamaaHdii *Instagram: https://www.instagram.com/visca44barca/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ All rights goes to: La Liga, UEFA, FIFA & Serie A.