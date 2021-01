A Vasco da Gama vezetősége Vanderlei Luxemburgót nevezte ki a brazil labdarúgó- bajnokságban jelenleg 17. helyen álló csapat edzőjévé.

A 68 éves szakember megbízatása egyelőre a sorozat februári zárásáig szól.



Luxemburgo, a brazil válogatott korábbi szövetségi kapitánya, december közepén kórházba került, mert megfertőződött a koronavírussal és ellátásra szorult. Szóvivője akkor azt közölte, hogy a tréner jó állapotban van.



Brazília egyik legismertebb futballedzője legutóbb a Palmeirasnál dolgozott, amelytől októberben küldték el. Korábban többek között a Flamengo, a Santos és a Corinthians csapatainál is megfordult, de ült a Real Madrid kispadján is. A brazil nemzeti együttest 1998 és 2000 között irányította, 1999-ben veretlenül nyerte meg a gárdával a Copa Americát.



A Vasco da Gamánál már dolgozott korábban, 2019 májusa és decembere között is, amikor ugyancsak az volt a feladata, hogy az élvonalban tartsa a csapatot.

A riói klub három napja jelentette be, hogy a gyenge eredmények miatt meneszti a portugál Ricardo Sá Pintót.

Borítókép: Jorge Saenz - Pool/Getty Images