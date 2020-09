A Barcelona szurkolói és Ronald Koeman, a csapat vezetőedzője egyaránt fellélegezhet miután kiderült, hogy Lionel Messi marad a Nou Campban. Alighanem a holland szakember számára a következő kihívás a csapat megerősítése lesz.

Lionel Messi pénteken adott exkluzív interjút a goal.com-nak, amelyben bejelentette maradását, azonban elismerte, hogy dühös és csalódott a jelenlegi helyzet miatt. A 33 éves játékos elárulta, hogy el akarta hagyni a klubot, de nem tudta, mert a Barcelona elnöke meghiúsította tervét. Ugyanis Josep Maria Bartomeu 700 millió euró alatt nem volt hajlandó megválni Messitől, aki a bíróság helyett inkább azt választotta, hogy a következő szezonban is a gránátvörös-kékeket erősíti. Még ha Messi marad is a 2020-21-es idényre, jövő nyáron ingyen állhat odébb, ugyanis lejáró szerződése miatt szabadon igazolhatóvá válik. Természetesen csak akkor, ha addig nem hosszabbít.



Az argentin válogatott labdarúgó nem hiszi, hogy a Barca jelenlegi kerete elég versenyképes lehet a Bajnokok Ligájában. A katalán sztárcsapat legutóbb 2015-ben tudta megnyerni a legrangosabb európai kupasorozatot.



A hírek szerint éppen ezért Ronald Koeman már az erősítéseken töri a fejét. A holland Algemeen Dagblad információi szerint a Barcelona újdonsült vezetőedzője két honfitársát csábítaná Spanyolországba, a Liverpool középpályását, Georginio Wijnaldumot, illetve az Olympique Lyon támadóját, Memphis Depayt. A korábbi holland szövetségi kapitány mindkét játékost jól ismeri, ráadásul a felek sem zárkóznak el a klubváltástól.

- According to the reliable @ADnl, Both Wijnaldum & Depay are very close to signing for Barcelona. Agreements as good as done. Both will cost between €10 & €30M. The only obstacle left now is for Barça to sell players so that the transfers can be completed. pic.twitter.com/utYdhfonje