A királyi gárdánál nem egyetlen, hanem négy utódot jelöltek ki, ahol szempont volt a klubhoz való kötődés és a személyiség is.



Az elsőszámú birtokos Nacho. A 33 éves védő pályafutása során csak és kizárólag a Real Madridban játszott, fiatalabb korában a Castillánál is betöltötte ezt a tisztséget. „Egy olyan játékos, aki megtestesíti a Real értékeit” – tartják róla a klubnál.



Nacho hiányzása esetén a szalag Luka Modricra kerül, aki nemrég visszautasította szaúdi kérőit és inkább maradt csapatánál. A spanyol média szerint valójában ő az öltöző igazi vezére, főleg mióta Cristiano Ronaldo és Sergio Ramos távozott.



Modric mellett Toni Kroosra is fontos szerep hárul. Ők tartják a motivációs beszédeket és ha arra van szükség, egyénileg is elbeszélgetnek a játékosokkal. A német középpályás azonban csak a negyedik a listán, megelőzi őt Daniel Carvajal.

Carvajal ugyanis Nachóhoz hasonlóan erős madridi kötődésű, még ha a csapat szempontjából fontosság, tekintély és jelentőség terén hátrább vannak mint Modric vagy Kroos.

Borítókép: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images