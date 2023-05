Az idei szezon elején először a kezdőcsapatból szorult ki Joao Cancelo Manchesterben, majd télen távoznia is kellett onnan, és Pep Guardiola jövőbeni tervei között nem is szerepel. A védőnek végül a Bayern München dobott mentőövet, ahol drámai körülmények között lett német bajnok. Igaz, a most megjelent hírek alapján akár a La Liga serlegét is magasba emelhette volna.

Xavi, a katalánok mestere a TV3-nak nyilatkozva leleplezte az angolokat.

„Cancelót akartuk. Felajánlották nekünk és zöld utat adtunk az üzletre. Aztán a végén azt mondták, hogy a Manchester City nem akarja, hogy Barcelonába jöjjön. Ez az igazság.”

A bajoroknál végül 15 meccsen pályára lépő labdarúgó most újabb válaszút előtt áll, kérőivel kapcsolatban pedig jó kérdés, van-e valaki, aki a nagyjából 70 millió eurós vételárát hajlandó kifizetni. Ha nincs, akkor újabb kölcsönadás következhet, a sajtóban leginkább a Barca, az Arsenal és a Bayern München érdeklődéséről lehet hallani, de felmerült a Real Madrid neve is.

