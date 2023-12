Carlo Ancelotti biztosította Toni Kroost arról, hogy a német középpályás továbbra is fontos szerepet fog kapni, ha továbbra is ő marad a vezetőedző - számol be a SER Deportivo Francisco Delgado.

Az olasz szakember nem szeretné, ha Kroos csak Aurelien Tchouameni mentora lenne. Arra számít, hogy a 33 éves játékos sok játékidőt kap majd a következő szezonban, különösen azért, mert a Real Madrid nem tervezi, hogy a nyáron új középpályást szerződtet.

Toni Kroos jelenlegi szerződése 6 hónap múlva jár le a királyiaknál. Most már valószínűbb, hogy marad a klubnál, mint hogy szabadon igazolható játékosként távozzon a csapattól. Akárcsak Carlo Ancelotti, aki várhatóan az idei szezonon túl is marad a Real Madridnál.

A tapasztalt középpályás fantasztikus szezont fut a Real Madridnál, 23 mérkőzésen egy gólt szerzett és 6 gólpasszt osztott Carlo Ancelotti csapatában.

A Real Madrid jelenleg vezeti a spanyol bajnokságot a jobb gólkülönbségének köszönhetően a Girona előtt, és ezzel biztosan az élen nyitja majd következő évet.

Borítókép: Angel Martinez/Getty Images