A katalánok a nyár elején ingyen igazolták le Franck Kessiét és Andreas Christensent. Az elefántcsontparti a Milantól, a dán pedig a Chelsea-től érkezett.

A Barcelonának azonban még mindig nem sikerült pontot tenni a pénzügyi nehézségeik végére, így hiába adták el a televíziós jogaik jelentős százalékát, új igazolásaik beregisztrálása még nem megvalósítható.

Az ESPN most azt állítja, a fentebb említett párosnak a szerződésében szerepel egy kitétel, amely lehetőséget ad nekik, hogy szerződést bontsanak a klubbal, amennyiben az nem tudja beregisztrálni őket a bajnokság nyitánya előtt.

A gránátvörös-kékek első meccse szombaton, a Rayo Vallecano ellen lesz, így akár már a héten megtörténhet a távozásuk.

Laporta egyelőre bizakodó, illetve még a játékosok részéről sincs semmilyen jele annak, hogy élnének a záradékukkal, viszont ha a katalánok nem tudják rendezni a pénzügyi helyzetüket, komoly bajba kerülhetnek.

