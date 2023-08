Hivatalosan is bemutatta újdonsült kapusát a Real Madrid. Kepa Arrizabalaga a Bayern Münchent is visszautasította annak érdekében, hogy csatlakozhasson kölcsönbe a királyiakhoz, amiről bár konkrét egyesületet nem említett, de Florentino Pérez is beszélt.

„Kepának nagy ajánlatai voltak, de úgy döntött, minket választ – csak a Real Madridot akarta” – mesélte a klub elnöke.

Noha vásárlási opció nem szerepel a Thibaut Courtois sérülése miatt kényszerűségből létrejött üzletben, a spanyol kapus titkon így is reménykedik benne, végleg maradhat.

„Remélem, a teljesítményemnek köszönhetően a Real Madrid úgy dönt, megtart a kölcsön lejárta után is. Ez a klub legendás.”

Kepa on his future: “I hope that with my performances Real Madrid will decide to keep me after the loan”. #Real



“This club is legendary”. pic.twitter.com/SIcbyOME6C